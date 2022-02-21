إقتصاد

أزمة أوكرانيا تقفز بأسعار النفط

Lebanon 24
21-02-2022 | 03:00
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في بداية التعاملات، الاثنين، وسط مخاوف متزايدة بشأن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، مع توضيح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا غزت جارتها.


وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.4 في المئة إلى 94.88 دولار للبرميل في الساعة 23:12 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت 95.00 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.68دولار أو 1.8 في المئة إلى 92.75 دولار للبرميل بعد أن سجلت 92.93 دولار للبرميل.

وقال فيفيك دار، المحلل في بنك كومنولث في مذكرة: "إذا حدث غزو روسي كما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأيام الأخيرة، فقد ترتفع العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولارللبرميل".
المصدر: سكاي نيوز
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