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© Lebanon24
إقتصاد
بيتكوين لن تصعد قبل نهاية 2024.. لهذا السبب!
Lebanon 24
21-02-2022
|
08:00
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قال المؤسس المشارك لشركة هوبي Huobi، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، دو جون، إن أسعار بيتكوين قد لا تبدأ في منحنى صعودي جديد حتى أواخر عام 2024 أو بداية عام 2025، إذا استقرأنا تاريخها.
وأرجع السبب إلى أن سوق بيتكوين الصاعدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعملية تسمى الهالفينغ، والتي تحدث كل بضع سنوات، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويشير مصطلح هالفينغ Halving إلى ما يعرف بفترة النصف بين معدنين بيتكوين، وهي العملية التي يتم فيها خفض مكافآت تعدين بيتكوين إلى النصف، إذ يقوم معدنين العملة المشفرة بتشغيل أجهزة كمبيوتر متخصصة قوية لحل الألغاز الرياضية المعقدة للتحقق من صحة المعاملات على شبكة بيتكوين، مقابل الحصول على وحدات من العملة المشفرة كمكافأة.
تتم كتابة هالفينغ في الكود الأساسي لعملة بيتكوين وينخفض إلى النصف كل أربع سنوات تقريباً.
وكانت آخر مرة حدثت فيها عملية الهالفينغ، في النصف الأخير في مايو 2020، وفي عام 2021، تجاوزت عملة بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 68000 دولار. كما كانت المرة السابقة لها في منتصف عام 2016. وفي العام التالي، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ نحو 20 ألف دولار حينها.
وبعد كلتا القمتين، تراجعت عملة بيتكوين بشكل عنيف، وحالياً، تراجعت بنسبة 40% تقريباً عن أعلى مستوى سجلته في نوفمبر، ومن المتوقع أن يكون الحدث التالي لفترة الانتصاف في عام 2024.
وقال دو: "إذا استمرت هذه الدائرة، فنحن الآن في المرحلة الأولى من سوق هابطة".
وأضاف: "من الصعب حقاً التنبؤ بالضبط لأن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على السوق أيضاً - مثل القضايا الجيوسياسية بما في ذلك الحرب، أو موجات كورونا الأخيرة، وهي تؤثر أيضاً على السوق".
المصدر: العربية
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