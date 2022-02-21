إقتصاد

هل تقدم الامارات على فرض ضريبة الدخل؟

Lebanon 24
21-02-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-921006-637810451264102916.jpg
Doc-P-921006-637810451264102916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول كبير إن الإمارات العربية المتحدة لن تفرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، وذلك بعد أسابيع من كشف الدولة النقاب عن ضريبة جديدة على الشركات كجزء من محاولة للتخلي عن صورتها كملاذ ضريبي.

في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الاثنين، قال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية "إنه (القرار) ليس على الطاولة على الإطلاق الآن".

قالت الدولة الخليجية في وقت سابق من هذا العام إنها ستفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% اعتباراً من عام 2023، حيث تسعى إلى مواءمة نفسها مع المعايير الدولية الجديدة، لا سيما التحرك نحو فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات التي أقرتها مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى.

وقال الوزير إن الشركات في الإمارات تلقت قرار الضريبة "بطريقة إيجابية". وبحسب الزيودي، فإن الضريبة الجديدة ستحل محل معظم الرسوم التي يتعين على الشركات الآن دفعها.

اتخذت الإمارات بالفعل عدة خطوات للتخفيف من سمتها كملاذ ضريبي لكل من الشركات والأفراد. فقد أدخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018. وفرضت بالفعل ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد بنسبة تصل إلى 20% على أرباحها. كما يخضع قطاع النفط والغاز في ثالث أكبر منتج في "أوبك" للضرائب بموجب برنامج منفصل.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن المزيد من التفاصيل لتوضيح كيفية فرض ضريبة الشركات.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:51 | 2022-02-21
09:45 | 2022-02-21
08:38 | 2022-02-21
08:00 | 2022-02-21
07:17 | 2022-02-21
06:20 | 2022-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website