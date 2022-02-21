هل تقدم الامارات على فرض ضريبة الدخل؟

قال مسؤول كبير إن الإمارات العربية المتحدة لن تفرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، وذلك بعد أسابيع من كشف الدولة النقاب عن ضريبة جديدة على الشركات كجزء من محاولة للتخلي عن صورتها كملاذ ضريبي.في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الاثنين، قال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية "إنه (القرار) ليس على الطاولة على الإطلاق الآن".قالت الدولة الخليجية في وقت سابق من هذا العام إنها ستفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% اعتباراً من عام 2023، حيث تسعى إلى مواءمة نفسها مع المعايير الدولية الجديدة، لا سيما التحرك نحو فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات التي أقرتها مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى.وقال الوزير إن الشركات في الإمارات تلقت قرار الضريبة "بطريقة إيجابية". وبحسب الزيودي، فإن الضريبة الجديدة ستحل محل معظم الرسوم التي يتعين على الشركات الآن دفعها.اتخذت الإمارات بالفعل عدة خطوات للتخفيف من سمتها كملاذ ضريبي لكل من الشركات والأفراد. فقد أدخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018. وفرضت بالفعل ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد بنسبة تصل إلى 20% على أرباحها. كما يخضع قطاع النفط والغاز في ثالث أكبر منتج في "أوبك" للضرائب بموجب برنامج منفصل.ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن المزيد من التفاصيل لتوضيح كيفية فرض ضريبة الشركات.