ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك.. اليكم الارقام

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022، سجل ارتفاعا وقدره 7,69 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 8,06 %- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,08 %- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,22 %- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 6,60 %- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,96 %- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 8,05 %وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022 سجل ارتفاعا وقدره 239,69 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021.ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.