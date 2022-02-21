إقتصاد

ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك.. اليكم الارقام

Lebanon 24
21-02-2022 | 06:20
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 أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022، سجل ارتفاعا وقدره 7,69 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 8,06 %

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,08 %

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,22 %

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 6,60 %

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,96 %

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 8,05 %
 
وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022 سجل ارتفاعا وقدره 239,69 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021. 
 
ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.
المصدر: الوكالة الوطنية
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