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إقتصاد
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
21-02-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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