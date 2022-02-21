الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.