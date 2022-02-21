مرفأ بيروت استضاف دورة تدريبية حول أمن السفن والموانئ





وتندرج تلك الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية وورش عمل على مستوى ISPS - 18.1، التي تهدف الى تدريب أصحاب الخبرة والقرار والجهات التنفيذية الرسمية والخاصة في أمن وسلامة المرفأ، للتعرف على المعايير الدولية المنصوصة في المدونة الدولية وآليات تطبيقها تمهيدا لإعتمادها. أعلنت مؤسسة "Expertise France" في بيان، انه "في إطار التعاون القائم بين مرفأ بيروت والمؤسسة في مجال تحديث وتطوير معايير الامن والسلامة في المرفأ، وفي سياق مشروع إعتماد المرفأ لسياسة التطابق مع ما تنصه شروط وتوصيات مدونة أمن السفن والموانئ والمعتمدة دوليا والمعروفة بـ"ISPS"، اختتم مرفأ بيروت مؤخراً أعمال الدورة التدريبية الثانية بمشاركة خبراء دوليين في هذا المجال حضروا خصيصاً من خلال مؤسسة "Expertise France" دعماً لجهود إدارة المرفأ المنصبة باتجاه تعزيز ورفع معايير الامن والسلامة الى المستوى العالمي المطلوب في أمن البحار والموانئ، بالإضافة الى مواجهة كافة التحديات بما يتماشى مع السياسة التطويرية والتوسيعية وما يتبعه من نمو إيجابي متوقع في حركة الملاحة البحرية في مرفأ بيروت خلال المراحل القادمة، وذلك وفق ما تنصه بنود الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار المعروفة بـ"SOLAS".وتندرج تلك الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية وورش عمل على مستوى ISPS - 18.1، التي تهدف الى تدريب أصحاب الخبرة والقرار والجهات التنفيذية الرسمية والخاصة في أمن وسلامة المرفأ، للتعرف على المعايير الدولية المنصوصة في المدونة الدولية وآليات تطبيقها تمهيدا لإعتمادها.

وشارك في تلقي تلك الحلقات التدريبية ضباط من قيادة الجيش، مخابرات الجيش، الامن العام، إدارة الجمارك، أمن الدولة وفريق من مصلحة الامن والسلامة ومصلحة التدريب المهني في مرفأ بيروت.



وشهدت أعمال إختتام الدورة، حفل توزيع شهادات خبرة معتمدة دوليا للمشاركين وذلك من قبل المستشار الاول في السفارة الفرنسية في بيروت، بالإضافة الى ممثلين عن مؤسسة Expertise France، حيث أجمع الجميع على مواصلة الجهود وتكثيفها نحو الوصول الى مرفأ تتكامل فيه شروط الامن والسلامة العامة على أعلى المستويات.