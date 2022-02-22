إقتصاد

البنزين يواصل ارتفاعه...اليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات!

Lebanon 24
22-02-2022 | 00:12
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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت أسعار الوقود وفق الشكل الآتي:

-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 362000 ليرة (+4800).
-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 371000 ليرة (+3800).
-المازوت: 331000 ليرة (-2000).
-الغاز: 276000 (-4300).
 
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