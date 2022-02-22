البنزين يواصل ارتفاعه...اليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات!

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط صباح اليوم، وباتت أسعار الوقود وفق الشكل الآتي:-صفيحة البنزين 95 أوكتان: 362000 ليرة (+4800).-صفيحة البنزين 98 أوكتان: 371000 ليرة (+3800).-المازوت: 331000 ليرة (-2000).-الغاز: 276000 (-4300).