إقتصاد

ارتفاع في أسعار النفط مع تطورات أزمة أوكرانيا

Lebanon 24
22-02-2022 | 03:00
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قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين، الثلاثاء، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أمرت موسكو قواتها بدخول منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، على ما نقلت وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.43 بالمئة إلى 96.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0455 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل سعره خلال وقت سابق، الثلاثاء، 97.66 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) 2.79 دولار أو 3.06 بالمئة إلى 93.86 دولار للبرميل. 

وأثارت خطوة موسكو بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، إدانة دولية. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن بالتنسيق مع الحلفاء تخطط لإعلان عقوبات جديدة على روسيا.

وأصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا بوقف النشاط التجاري الأميركي في المنطقتين الانفصاليتين وحظر استيراد جميع السلع من هناك.
المصدر: الحرة
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