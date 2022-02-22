إقتصاد

مبادلة تستثمر 350 مليون دولار في شركة آسيوية ...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
22-02-2022 | 08:00
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جمعت مجموعة برينستون ديجيتال الآسيوية لإدارة مراكز البيانات، المدعومة من واربورج بينكوس، 500 مليون دولار في جولة تمويل قادها صندوق مبادلة في أبوظبي، فيما يسلط الضوء على جاذبية القطاع الذي يواصل النمو بدعم الطلب من مزودي الخدمات السحابية في العالم.

وقالت برينستون ديجيتال، التي تأسست في 2017 بواسطة رئيس مجلس الإدارة رانجو سالجامي ومدير العمليات فارون راجافان مع واربورج بينكوس، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستعزز وجودها في أسواقها في سنغافورة والهند والصين واليابان وإندونيسيا.

وتقود مراكز البيانات عالميا موجة غير مسبوقة من الطلب من شركات خدمات سحابية كبرى مثل أمازون ومنصات بث عبر الانترنت وغيرها من شركات خدمات الانترنت، وهو ما يجذب المستثمرين الماليين. وأصبحت آسيا مركزا نشطا لمراكز البيانات، وفقا لرويترز.
 
وقالت مجموعة برينستون ديجيتال إن شركة مبادلة للاستثمار ستستثمر 350 مليون دولار في المجموعة، كما ساهم داعمون آخرون من بينهم واربورج بينكوس في التمويل الذي تجاوز 500 مليون دولار.

وقال رانجو لرويترز إن برينستون ديجيتال تخطط لفتح مراكز بيانات في كوريا الجنوبية والفلبين خلال العامين القادمين.

وأضاف: "تنمو السوق بأكثر من 20% سنويا ونتوقع استمرار ذلك في السنوات القادمة" في إشارة إلى الطلب على مراكز البيانات.

وذكر رانجو أنه خلال 12 إلى 24 شهرا ستكون مجموعة برينستون ديجيتال في "وضع جيد" يسمح بدراسة إجراء طرح عام، لكن ليس لديها أهداف محددة.
المصدر: العربية
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