تغيير اقتصادي جذري سيحصل في لبنان.. في هذه الحالة!

أشارت الباحثة في الاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور إلى أنّ المرحلة مع صندوق النقد الدولي هي مرحلة ما قبل المفاوضات لرؤية ما إذا كانت الشروط متوّفرة للبدء بها. وقالت، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان": لقد حصلت محاولات للبدء بالمفاوضات مع صندوق النقد ولكن الأوراق المقدّمة كانت ناقصة.

وأكدت منصور وجود أطراف لا تريد خطة التعافي ومن مصلحتها ألّا تحصل الإصلاحات بل أن تضيّع الوقت كي لا ينكشف المستور، لأنّها تراهن على مساعدات خارجية.

ولفتت منصور إلى انعدام ثقة الخارج بلبنان، لكنّها اعتبرت أن تغييراً جذرياً سيحصل إذا جرت الانتخابات النيابية حتى لو لم تكن نسبة وجود المعارضة كبيرة، مشددة على أن تعافي لبنان لوحده أمر غير ممكن بل يحتاج إلى أسس اقتصادية.