إقتصاد

تعميم جديد من مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية ...هذا ما جاء فيه!

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:48
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أصدر مصرف لبنان تعميما جديدا للمصارف وللمؤسسات المالية وللمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية.

وسمح مصرف لبنان بموجب تعميم جديد للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الإلكترونية أن تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الأجنبية المحوّلة من الخارج إلى زبائنها الراغبين بصرفها، وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصراً إلى مصرف لبنان شرط أن لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن 50 مليون دولار أميركي خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها إلى مصرف لبنان.

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