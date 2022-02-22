إقتصاد

في روسيا...النمو الاقتصادي يتخطى الـ5%

Lebanon 24
22-02-2022 | 14:00
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توقع البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، نمو اقتصاد روسيا بنسبة 5.5% في الربع الأول المنتهي في مارس 2022، فيما سيحوم التضخم حول معدل 8.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.

ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.5% هذا الشهر، في ثامن زيادة للفائدة منذ بداية 2021،
بينما يحاول كبح التضخم الذي يعادل حاليا ضعفي المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل والبالغ 4%.

وقال البنك المركزي اليوم إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في الربع الأول بعد نمو بلغ 4.7% العام الماضي، بفضل استهلاك قوي للأسر.

وأضاف أن التضخم السنوي في كانون الثاني بلغ 8.7% ووصل إلى 8.8% حتى الرابع من شباط.

وتوقع المركزي الروسي أن يتباطأ التضخم بحلول نهاية العام إلى 5.0-6.0% بفضل الزيادات في أسعار الفائدة الرئيسية، لكن المعدل من غير المتوقع أن يصل إلى النطاق المستهدف 4.0-4.5% قبل منتصف 2023.
 
(العربية) 
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