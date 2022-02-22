17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
22-02-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
22/02/2022 19:00:01
22/02/2022 19:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
22/02/2022 19:00:01
22/02/2022 19:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذا وضع الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذا وضع الدولار في السوق الموازية
22/02/2022 19:00:01
22/02/2022 19:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
22/02/2022 19:00:01
22/02/2022 19:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
14:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
02:18 | 2022-02-22
22/02/2022 02:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
22:23 | 2022-02-21
21/02/2022 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:45 | 2022-02-22
بيان لمصرف لبنان عن دولار "صيرفة"... كم بلغ اليوم؟
10:00 | 2022-02-22
النمو الاقتصادي... هل يرتفع في مصر؟
08:00 | 2022-02-22
مبادلة تستثمر 350 مليون دولار في شركة آسيوية ...اليكم التفاصيل!
05:59 | 2022-02-22
موقف قطري لافت حول دعم لبنان بالطاقة... ماذا في التفاصيل؟
05:00 | 2022-02-22
أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي!
04:48 | 2022-02-22
تعميم جديد من مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية ...هذا ما جاء فيه!
فيديو
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
10:20 | 2022-02-22
22/02/2022 19:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
22/02/2022 19:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"mazda" تُطلق سيارة جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-02-21
22/02/2022 19:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact