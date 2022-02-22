دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. علي أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 20675 - 20725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.