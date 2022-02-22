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إقتصاد
واشنطن: من المستبعد أن تعطل العقوبات على روسيا أسواق الطاقة
Lebanon 24
22-02-2022
|
23:30
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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن لا شيء مما يحدث على الأرض حاليا في أوكرانيا يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على روسيا بسبب أوكرانيا لا تهدف لتعطيل أسواق الطاقة العالمية، ومن المستبعد أن تتسبب في ذلك.
واقتربت أسعار النفط الخام من 100 دولار للبرميل بعدما أمرت موسكو بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.
من جهة أخرى، قال بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش إن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت قد يرتفع ما بين خمسة دولارات إلى 20 دولارا تبعا لشدة الأزمة بين روسيا أوكرانيا، مضيفا أن الأسعار قد تهبط ما بين دولارين إلى أربعة دولارات إذا انخفض تصعيد التوتر.
ويتوقع البنك أن يتجه برنت إلى 120 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2022 مع توقعات بأن يزيد الطلب بمقدار 3.6 مليون برميل يوميا ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة إلى حوالي 101 مليون برميل يوميا هذا العام.
المصدر:
سكاي نيوز
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