إقتصاد

أسعار المحروقات الى مزيد من الارتفاع.. هل من أزمة في الأفق؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 00:34
A-
A+
Doc-P-921786-637811989815608905.jpg
Doc-P-921786-637811989815608905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"صوت كل لبنان": "لا جدول لأسعار المحروقات اليوم"
واصاف في حديثه: ان "برميل النفط أصبح على عتبة الـ 100 دولار وسيكون هناك ارتفاع في الأسعار كل أسبوع ولكن لا أزمة محروقات".
 
 
مواضيع ذات صلة
فادي ابو شقرا عبر صوت لبنان 100.5: ارتفاع اسعار النفط عالميًا ستنعكس على المواطن اللبناني ونحن نتمنى ان تتراجع اسعار المحروقات
lebanon 24
23/02/2022 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالرغم من استقرار سعر صرف الدولار...اليكم سبب ارتفاع اسعار المحروقات!
lebanon 24
23/02/2022 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"إرتفاع في أسعار المحروقات"...وابو شقرا يحذر من هذا الامر!
lebanon 24
23/02/2022 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لا توزيع للمحروقات الخميس وجدول الغد بارتفاع ملحوظ بالاسعار.. اليكم ما أكده ابو شقرا
lebanon 24
23/02/2022 11:22:32 Lebanon 24 Lebanon 24

ابو شقرا

ارتفاع اسعار

محروقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2022-02-23
01:59 | 2022-02-23
00:51 | 2022-02-23
23:30 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
14:00 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website