أسعار المحروقات الى مزيد من الارتفاع.. هل من أزمة في الأفق؟

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"صوت كل لبنان": "لا جدول لأسعار المحروقات اليوم"

واصاف في حديثه: ان "برميل النفط أصبح على عتبة الـ 100 دولار وسيكون هناك ارتفاع في الأسعار كل أسبوع ولكن لا أزمة محروقات".