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إقتصاد
أسعار المحروقات الى مزيد من الارتفاع.. هل من أزمة في الأفق؟
Lebanon 24
23-02-2022
|
00:34
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قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"صوت كل لبنان": "لا جدول لأسعار المحروقات اليوم"
واصاف في حديثه: ان "برميل النفط أصبح على عتبة الـ 100 دولار وسيكون هناك ارتفاع في الأسعار كل أسبوع ولكن لا أزمة محروقات".
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