إقتصاد

هل اصبحت أميركا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 05:00
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت العام الماضي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الولايات المتحدة هذا العام أصبحت الأكبر في العالم من حيث طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال، متجاوزة أستراليا وقطر، مع قيامها بتطوير مصانع جديدة للغاز المسال وإنتاج وفير من الغاز الطبيعي من المكامن الصخرية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن من بين الغاز الطبيعي المسال الذي استوردته دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العام الماضي، جاء 26% من الولايات المتحدة و24% من قطر و20% من روسيا.

وأضافت أن صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قفزت 91% إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا في  كانون الثاني 2022 من 3.4 مليار قدم مكعبة يوميا في تشرين الثاني 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لشحنات الغاز المسال إلى أوروبا من الولايات المتحدة على أساس شهري.

 
 
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