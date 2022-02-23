الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.