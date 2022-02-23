25
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
23-02-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية
23/02/2022 17:34:14
23/02/2022 17:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
23/02/2022 17:34:14
23/02/2022 17:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
23/02/2022 17:34:14
23/02/2022 17:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
23/02/2022 17:34:14
23/02/2022 17:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟
Lebanon 24
طريقة تُكسب مواطنين الدولارات.. ما هي؟
14:30 | 2022-02-22
22/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
تصريحٌ جديد.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن حاكم مصرف لبنان
13:43 | 2022-02-22
22/02/2022 01:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يبلغ جنبلاط موقفه الانتخابي في الشوف.. والاشتراكي يعلن التصدي لـ"أعداء السيادة والإصلاح"
Lebanon 24
حزب الله يبلغ جنبلاط موقفه الانتخابي في الشوف.. والاشتراكي يعلن التصدي لـ"أعداء السيادة والإصلاح"
22:19 | 2022-02-22
22/02/2022 10:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مُصاب واحد ينقل العدوى لـ13 آخرين.. مرض خطير ينتشر أسرع من كورونا وهذه عوارضه
Lebanon 24
مُصاب واحد ينقل العدوى لـ13 آخرين.. مرض خطير ينتشر أسرع من كورونا وهذه عوارضه
03:50 | 2022-02-23
23/02/2022 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في وادي خالد.. اشتباكات عنيفة عند الحدود اللبنانية - السورية
Lebanon 24
توتر كبير في وادي خالد.. اشتباكات عنيفة عند الحدود اللبنانية - السورية
11:12 | 2022-02-22
22/02/2022 11:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-02-23
التضخم الكويتي يرتفع بنسبة 4.3%
08:00 | 2022-02-23
صراع موسكو والغرب.. العين على الغاز والنفط والقمح
07:59 | 2022-02-23
وزير المالية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة وأرسله إلى مجلس الوزراء
07:40 | 2022-02-23
وزير الزراعة بحث مع شيا ووفد الUSAID في المشاريع للنهوض بالقطاع الزراعي
07:29 | 2022-02-23
بأوزانٍ ناقصة... هكذا يتمّ تعبئة قوارير الغاز
06:56 | 2022-02-23
بيان لمصرف لبنان حول التعميم 161 والتعاطي بالدولار مقابل الليرة... إليكم التفاصيل (صورة)
فيديو
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
23/02/2022 17:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
23/02/2022 17:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
10:20 | 2022-02-22
23/02/2022 17:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact