إقتصاد

روسيا تهاجم وأسواقها تئن.. الروبل يهبط والأسهم تنهار

Lebanon 24
24-02-2022 | 03:00
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استجابت الأسواق المالية في روسيا سريعا إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، إذ تراجع سوق الأوراق المالية الروسي بأكثر من 10.

وهبط العملة الروسية الروبل، وصعدت العملة الأميركية أمامها لأعلى مستوى منذ كانون الثاني 2016.

يأتي ذلك في الوقت الذي تأثرت فيه بالفعل حركة الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية من مطار روستوف الروسي القريب من أوكرانيا، كما حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تحذر شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا.
 
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه أنه سيجتمع، الخميس، بنظرائه في مجموعة السبع.

وندد بايدن بما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا في أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي "عملية عسكرية" دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقها.

وقال بايدن في بيان "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".

وأضاف "روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم".
المصدر: العربية
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