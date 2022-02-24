18
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
روسيا تهاجم وأسواقها تئن.. الروبل يهبط والأسهم تنهار
Lebanon 24
24-02-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استجابت الأسواق المالية في روسيا سريعا إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، إذ تراجع سوق الأوراق المالية الروسي بأكثر من 10.
وهبط العملة الروسية الروبل، وصعدت العملة الأميركية أمامها لأعلى مستوى منذ كانون الثاني 2016.
يأتي ذلك في الوقت الذي تأثرت فيه بالفعل حركة الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية من مطار روستوف الروسي القريب من أوكرانيا، كما حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تحذر شركات الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بأن "العالم سيحاسب روسيا" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.
وسيلقي بايدن كلمة حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر"، على ما جاء في بيان أوضح فيه أنه سيجتمع، الخميس، بنظرائه في مجموعة السبع.
وندد بايدن بما وصفه بـ"الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا في أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي "عملية عسكرية" دفاعا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرقها.
وقال بايدن في بيان "اختار الرئيس بوتين (شن) حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية".
وأضاف "روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
Lebanon 24
ماذا يفعل بوتين في الضاحية؟ (صورة)
04:26 | 2022-02-24
24/02/2022 04:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
Lebanon 24
هكذا ستصبح كلفة جوازات السفر الجديدة، وخطوة إضافية متوقعة
01:15 | 2022-02-24
24/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب بوزن زائد بشكل كبير (صورة)
15:21 | 2022-02-23
23/02/2022 03:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل تضج أنوثة في دبي (فيديو)
15:15 | 2022-02-23
23/02/2022 03:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بإطلالة جاذبة من شوارع باريس (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بإطلالة جاذبة من شوارع باريس (صور)
15:04 | 2022-02-23
23/02/2022 03:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:40 | 2022-02-24
الازمة الروسية - الاوكرانية وتأثير الدولار... كيف سيُصبح سعر البنزين في لبنان؟
10:00 | 2022-02-24
المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس في تقدم مستمر
09:52 | 2022-02-24
الأشقر استبعد ارتفاع نسبة السياح في الربيع
09:48 | 2022-02-24
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
08:00 | 2022-02-24
المؤشرات الأميركية تواصل تراجعها... وداو جونز يسجل أدنى مستوياته!
06:43 | 2022-02-24
حرب روسيا- أوكرانيا.. الأسهم العالمية تنزف وسعر برميل خام تكساس يتجاوز عتبة الـ100 دولار
فيديو
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
23:30 | 2022-02-23
24/02/2022 17:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
Lebanon 24
تتألف من 18 طابقاً: أكبر سفينة في العالم تستعد للإبحار.. إليكم ثمن الرحلة (فيديو)
02:00 | 2022-02-23
24/02/2022 17:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
24/02/2022 17:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact