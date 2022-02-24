إقتصاد

ارتفاع غير مسبوق في أسعار القمح

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-922354-637812980520802021.jpg
Doc-P-922354-637812980520802021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسعت العقود الآجلة للمحاصيل مكاسبها، اليوم الخميس، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى له في 9 سنوات وقفز زيت النخيل إلى مستوى قياسي، حيث يزن التجار يزنون التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي بورصة شيكاغو قفزت أسعار القمح والذرة بالحدّ الأقصى المسموح به في بورصة شيكاغو، حيث ارتفعت العقود الآجلة لكلا المحصولين بأكثر من 5% وتمّ إيقاف التداول فيهما لأكثر من ساعة.

ارتفعت أسعار القمح بنسبة 4.3% إلى 9.2275 دولار للبوشل في شيكاغو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012، وزاد زيت النخيل في ماليزيا بنسبة 2.6% إلى مستوى قياسي بلغ 6139 رينجت للطن.

أثارت الأزمة المتصاعدة بشأن أوكرانيا مخاوف من تأثر الشحنات من البلاد وروسيا، وهما من الدول ذات الثقل الثقيل في التجارة العالمية للحبوب وزيوت الطعام، ما يزيد المخاوف من تسريع تضخم الغذاء العالمي.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-02-24
14:00 | 2022-02-24
14:00 | 2022-02-24
14:00 | 2022-02-24
10:00 | 2022-02-24
09:52 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website