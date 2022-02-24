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إقتصاد
ارتفاع غير مسبوق في أسعار القمح
Lebanon 24
24-02-2022
|
12:00
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وسعت العقود الآجلة للمحاصيل مكاسبها، اليوم الخميس، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى له في 9 سنوات وقفز زيت النخيل إلى مستوى قياسي، حيث يزن التجار يزنون التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي بورصة شيكاغو قفزت أسعار القمح والذرة بالحدّ الأقصى المسموح به في بورصة شيكاغو، حيث ارتفعت العقود الآجلة لكلا المحصولين بأكثر من 5% وتمّ إيقاف التداول فيهما لأكثر من ساعة.
ارتفعت أسعار القمح بنسبة 4.3% إلى 9.2275 دولار للبوشل في شيكاغو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012، وزاد زيت النخيل في ماليزيا بنسبة 2.6% إلى مستوى قياسي بلغ 6139 رينجت للطن.
أثارت الأزمة المتصاعدة بشأن أوكرانيا مخاوف من تأثر الشحنات من البلاد وروسيا، وهما من الدول ذات الثقل الثقيل في التجارة العالمية للحبوب وزيوت الطعام، ما يزيد المخاوف من تسريع تضخم الغذاء العالمي.
(بلومبيرغ الشرق)
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