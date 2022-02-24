إقتصاد

حرب روسيا- أوكرانيا.. الأسهم العالمية تنزف وسعر برميل خام تكساس يتجاوز عتبة الـ100 دولار

Lebanon 24
24-02-2022 | 06:43
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ذكرت" وكالة الصحافة الفرنسية" ان أسعار الحبوب بلغت صباح اليوم مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح سعرا غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة "يورونكست" التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.
 
 وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
 
وكذلك ارتفعت أسعار النفط  بسبب الهجوم الجوي والبري للجيش الروسي على أوكرانيا الذي دفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
كما تراجعت البورصات الخليجية والأوروبية في تعاملات اليوم الخميس، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، كما هبطت الليرة التركية مجددا وسط هذه التوترات.
 
وفي اليابان، انخفض المؤشر نيكي القياسي 1.81% ليغلق عند 25970.82 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 20 تشرين الثاني 2020، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25% إلى 1857.58 نقطة، وسجل المؤشران خسائر لخامس جلسة على التوالي.
 
 
المصدر: وكالات
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