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إقتصاد
إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
24-02-2022
|
09:48
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20630 - 20680 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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الدولار
السوق الموازية
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