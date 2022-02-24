إنخفاض في تسعيرة دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20630 - 20680 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.