فوضى في أوكرانيا.. شحنات مواد غذائية ومعادن تقطعت بها السبل!

تعرضت صادرات السلع من أوكرانيا، أحد أهم موردي الحبوب في العالم، للفوضى بعد أن أجبر الغزو الروسي الموانئ والسكك الحديدية على البدء في الإغلاق.وقال المكتب الرئاسي في البلاد، إن الموانئ مغلقة، في حين قال أحد أكبر مستخدمي السكك الحديدية إن الحكومة أوقفت عملياتها، وقال أشخاص مطلعون على الأمر في وقت سابق، إن الموانئ الأوكرانية ما زالت تقوم بتحميل وتفريغ البضائع من السفن الراسية بالفعل، لكن التجار لم يعد بإمكانهم حجز السفن لنقل البضائع من وإلى موانئ البلاد.واكتسبت التربة الخصبة والغنية في أوكرانيا لقب سلة غذاء أوروبا، حيث تعتبر كييف ثاني أكبر شاحن عالمي للحبوب ومصدرا رئيسيا لزيت عباد الشمس. كما أنها منتج إقليمي مهم لخام الحديد والصلب. جميع السلع التي تنتجها أوكرانيا تقريبًا عبارة عن سلع تتطلب بنية تحتية للقطارات والموانئ.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن السفن التي تم تحميلها قيل لها إنه سيُسمح لها بالمغادرة، لكن أولئك الذين ينتظرون الرسو لن يتمكنوا من ذلك.وتوقفت أربع سفن على الأقل كانت تبحر إلى موانئ في أوكرانيا قبل أن تصل إلى وجهاتها وكانت تطفو في المياه على بعد أميال من البلاد، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية نت".وقد تتأثر تجارة الحبوب العالمية بالأحداث الجارية في أوكرانيا. وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح، قد حددت مناقصة شراء يوم الخميس مددت الموعد النهائي لتقديم الطلبات بعد تلقيها عرضًا واحدًا فقط، فيما تعتمد القاهرة بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني في المناقصات.وقال شخص مطلع على الأمر إن سفينة واحدة على الأقل كانت تحمل القمح في ميناء بأوكرانيا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، لكنها توقفت وعاد الطاقم إلى فندقهم.قال عامل منجم خام الحديد الأوكراني Ferrexpo Plc، إن الحكومة علقت النقل بالسكك الحديدية في المقاطعة. وهذا يعني أنه حتى لو أعيد فتح الموانئ، فإن الشحنات ستتوقف بمجرد نفاد مخزونات الميناء. وقالت شركة الصلب العملاقة ArcelorMittal إنها أبطأت الإنتاج في مصنعها إلى "أدنى حد وستوقف الإنتاج من مناجم الحديد الخام تحت الأرض.كما فرضت البنوك قيودًا على تمويل تحركات السلع داخل أوكرانيا، حيث انسحب بعضها تمامًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في حديثهم عن مواضيع حساسة، إن تجار الحبوب كانوا يكافحون من أجل الحصول على تمويل.وقال أشخاص مطلعون على الوضع إن بعض البنوك الأوروبية بدأت أيضًا في تقييد انكشافها على تجارة السلع الأساسية في روسيا وأوكرانيا قبل الغزو تحسباً لعقوبات محتملة.وقالت وكالة النقل البحري الفيدرالية في روسيا عبر البريد الإلكتروني إن الموانئ الروسية على البحر الأسود وأماكن أخرى تعمل بشكل طبيعي، لكن الشحن في بحر آزوف متوقف.