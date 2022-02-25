14
o
بيروت
19
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
اليابان: سنقوم بالسحب من احتياطيات النفط بالتعاون مع وكالة الطاقة ودول أخرى
Lebanon 24
25-02-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت اليابان اليوم الجمعة إنها ستتعامل بشكل مناسب مع السحب من الاحتياطيات النفطية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المعنية بعد أن أثار هجوم روسيا على أوكرانيا مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وقال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في مؤتمر صحفي إن اليابان تخطط أيضا لتنفيذ مزيد من الخطوات بسرعة للمساعدة في كبح ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والكيروسين وسط ارتفاع أسعار النفط.
وقفزت أسعار النفط أمس الخميس وارتفع برنت فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 قبل أن يقلص مكاسبه، بعد أن فاقم هجوم روسيا على أوكرانيا القلق حيال تعطلات لإمدادات الطاقة العالمية.
وشنت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا من البر والجو والبحر في أكبر هجوم لدولة على دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.24 دولار، أو 2.3 %، لتسجل عند التسوية 99.08 در للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق في جلسة الخميس إلى 105.08 دولار.
وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 71 سنتا، أو 0.8 %، إلى 92.81 دولار للبرميل بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 100.54 دولار.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
سلاح غربي يُدمّر قوة بوتين من دون رصاصة واحدة... ما هو؟
Lebanon 24
سلاح غربي يُدمّر قوة بوتين من دون رصاصة واحدة... ما هو؟
12:00 | 2022-02-24
24/02/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
02:30 | 2022-02-25
25/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع على البحر ببكيني مُثير.. والجمهور: "ليش معذبة حالك ولابسة" (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع على البحر ببكيني مُثير.. والجمهور: "ليش معذبة حالك ولابسة" (صور)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟
Lebanon 24
سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟
01:30 | 2022-02-25
25/02/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2022-02-25
"وول ستريت" تتخلص من الأصول الروسية... اليكم الأسباب
09:53 | 2022-02-25
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
07:43 | 2022-02-25
بشأن مخزون القمح.. نداءٌ عاجل من تجمع المطاحن في لبنان
06:07 | 2022-02-25
ماذا قال وزير الاقتصاد عن مخزون الطحين واستيراد القمح؟
05:00 | 2022-02-25
في اليوم الأول للحرب.. أثرياء روسيا يخسرون 39 مليار دولار
03:15 | 2022-02-25
أسعار المواد الغذائية سترتفع في حالة واحدة.. ما هي؟
فيديو
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
25/02/2022 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
25/02/2022 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ضربات إسرائيلية على سوريا.. واستهداف لقلب دمشق وريفها (فيديو)
23:30 | 2022-02-23
25/02/2022 17:12:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact