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إقتصاد
المركزي الأوكراني حظر المدفوعات لروسيا وروسيا البيضاء والتعامل بعملتيهما
Lebanon 24
25-02-2022
|
03:00
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نقلت وكالة "رويترز" عن البنك المركزي الأوكراني قوله اليوم، إنه حظر "المدفوعات لكيانات في روسيا وروسيا البيضاء وكذلك العمليات التي تشمل عملتي البلدين، وذلك بعد يوم من شن روسيا غزوا واسع النطاق".
المصدر: CNBC
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