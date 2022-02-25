إقتصاد

بعد انخفاضه أمس.. إليكم سعر الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
25-02-2022 | 01:56
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، 20550 ليرة للمبيع و20600 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد أقف في السوق الموازية على سعر 20600 - 20650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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