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إقتصاد
بعد انخفاضه أمس.. إليكم سعر الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
25-02-2022
|
01:56
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، 20550 ليرة للمبيع و20600 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد أقف في السوق الموازية على سعر 20600 - 20650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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