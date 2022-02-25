بعد انخفاضه أمس.. إليكم سعر الدولار صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، 20550 ليرة للمبيع و20600 ليرة للشراء.وكان سعر صرف الدولار قد أقف في السوق الموازية على سعر 20600 - 20650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.