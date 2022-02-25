دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 20600 - 20650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.