15
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"فيتش" تخفّض تصنيف كييف و"موديز" تراجع تصنيفي روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
26-02-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، درجة واحدة تصنيفها لديون كييف السيادية الطويلة الأجل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين أعلنت وكالة موديز أنّها بدأت بمراجعة تصنيفها للديون السيادية لكلّ من روسيا وأوكرانيا تمهيداً لاحتمال خفضه.
وقالت فيتش في بيان إنّها خفّضت علامة الدين السيادي الطويل الأجل لأوكرانيا درجة واحدة من "بي" إلى "سي سي سي"، لأنّ "الغزو العسكري الروسي أدّى إلى زيادة المخاطر على مالية أوكرانيا الخارجية والعامة، وعلى استقرارها المالي واستقرارها السياسي".
كما أشارت إلى حالة "عدم اليقين" التي تكتنف "نطاق الأهداف النهائية لروسيا، ومدة النزاع، ومدى حدّته، وعواقبه".
ولم تحدّد الوكالة ما هي آفاق هذه الديون في المستقبل، مما يعكس خطر تخلّف أوكرانيا عن سداد مستحقات ديونها.
وشددت فيتش على أنّ "الغزو يمثّل صدمة سلبية شديدة لمجموعة واسعة من مقاييس الائتمان الرئيسية".
بدورها، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، أنّها ستبدأ عملية مراجعة لتقرر على أساسها ما إذا كانت ستخفض تصنيفها لديون كلّ من روسيا وأوكرانيا.
وقالت موديز في بيان إنّ علامة الديون السيادية الأوكرانية قد تخفّض بسبب تداعيات الغزو، في حين أنّ الخفض المحتمل لعلامة الديون الروسية مردّه إلى العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
02:30 | 2022-02-25
25/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
14:28 | 2022-02-25
25/02/2022 02:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
11:40 | 2022-02-25
25/02/2022 11:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
10:46 | 2022-02-25
25/02/2022 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
14:43 | 2022-02-25
25/02/2022 02:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:06 | 2022-02-26
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم
22:30 | 2022-02-25
الأسعار إلى ارتفاع: نفط وقمح وذرة وزيوت
16:30 | 2022-02-25
"خطيرة للغاية".. تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي
14:00 | 2022-02-25
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-02-25
ازمة القمح تصل الى المغرب
12:00 | 2022-02-25
في ظل الأزمة الاوكرانية... هل يمكن الحديث عن سوق عربية لتصدير الغاز الى اوروبا؟
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 09:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact