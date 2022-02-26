إقتصاد

بعد خسائر فادحة... بورصة موسكو تقفز بنحو 28%

Lebanon 24
26-02-2022 | 06:00
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قفز مؤشرا بورصة موسكو بعد التراجع الحاد الذي تم تسجيله وصعد المؤشر MICEX بأكثر من 22%، فيما ارتفع المؤشر RTS بنحو 28%.

وارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 22.48% إلى 2520.87 نقطة.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 27.86% إلى 949.90 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.86 روبل إلى 83.38 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.25 روبل إلى 92.95 روبل.

وتراجعت بورصة موسكو الخميس بنسبة 33.28%، وجاء ذلك في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا، إذ أعلنت روسيا الخميس عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. 
المصدر: روسيا اليوم
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