دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفلها عليها يوم أمس.