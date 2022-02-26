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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة صباح اليوم
Lebanon 24
26-02-2022
|
02:06
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفلها عليها يوم أمس.
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