تبرعات بالملايين للجيش الأوكراني باستخدام البتكوين

تلقى الجيش الأوكراني أكثر من 5 ملايين دولار بعملة البتكوين المشتركة منذ أن بدأت روسيا غزوها لجارتها الشرقية، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وأوضح الصحيفة أن محفظة العملة المشفرة التابعة لمؤسسة Come Back Alive، ومقرها كييف، قد تلقت 130 عملة بتكوين، ما قيمته 5.1 مليون دولار تقريبا، في تبرعات قدمها 2200 شخص، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic.وتأسست جمعية "كم باك ألايف" أو "عد حيا" في العام 2014 واستمدت اسمها من العبارة التي وضعها مؤسسها، خبير تكنولوجيا المعلومات فيتالي دينيغا، على سترات واقية من الرصاص جرى إرسالها إلى الجنود الذين يقاتلون القوات الروسية والانفصالية في شرق أوكرانيا.وقد قامت بجمع الأموال لتوفير الإمدادات والمعدات مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية.وبدأت المؤسسة في قبول عملة البيتكوين في العام 2018، لكن المراقبون يقولون إن غالبية العملة المشفرة التي تحتفظ بها الآن قد وصلتها في الأيام القليلة الماضية.وقال توم روبنسون، كبير العلماء في مؤسسة Elliptic، التي تبيع أدوات تحليل blockchain للبنوك ومنصات العملات المشفرة: "يجري استخدام العملات المشفرة بشكل متزايد في في تمويل الحرب بموافقة ضمنية من العديد من الحكومات".من جانب آخر، أوقفت "باتريون، وهي شركة خاصة حيث يمكن لمنشئي المحتوى نشر محتوى للتبرعات، قد أوقفت صفحة التبرع للمجموعة يوم الخميس بعد الغزو، وأعادت مئات الآلاف من الدولارات إلى المتبرعين.وقالت شركة باتريون إن شراء معدات عسكرية باستخدام الموقع هو أمر محظور.وأوضح متحدث باسم الشركة في بيان: "باتريون لا تسمح بأي حملات متورطة في أعمال عنف أو شراء معدات عسكرية، بغض النظر عن سببها".وأضاف: "نحن نحقق في الأمر بسبب صفحة التبرع وكيفية استخدام الأموال، وقد جرى إيقاف الحساب خلال التحقيقات".