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إقتصاد
أسعار النفط تنهي الأسبوع مرتفعة 5%.. وبرنت عند 97.9 دولار
Lebanon 24
26-02-2022
|
14:00
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انخفضت أسعار النفط بعد زيادات حادة في بداية الجلسة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نيسان 1.15 دولار أو 1.2 %، ليغلق على 97.93 دولار للبرميل بعد صعوده إلى 101.99 دولار. وانخفض تعاقدات برنت لشهر أيار 1.30 دولار أو 1.4%، إلى 94.12 دولار.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.22 دولار أو 1.3 %، ليغلق على 91.59 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 95.64 دولار.
وعلى مدار الأسبوع ارتفع خام برنت نحو 4.7 %، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه للارتفاع بنحو 0.6 %.
ودفع غزو روسيا لأوكرانيا الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.
المصدر: العربية
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