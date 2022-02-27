إقتصاد

SWIFT مستعدة للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية..هذه التفاصيل!

Lebanon 24
27-02-2022 | 03:00
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قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.

وأضافت الجمعية في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".
المصدر: cnbc
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