تبرعات بالعملة المشفرة لصالح أوكرانيا

يلتمس المسؤولون الأوكرانيون التبرعات بالعملات المشفرة، ما يضيف إلى جهود التمويل الأخرى التي جمعت بتكوينوإيثريوم بقيمة أكثر من 5 ملايين دولار إلى جانب رموز مميزة أخرى منذ يوم الجمعة.شارك حساب أوكرانيا الرسمي على "تويتر"، إضافة إلى حساب تابع لنائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف، تفاصيل محافظ العملات الرقمية يوم السبت.أكد فيكتور زورا، أحد كبار مسؤولي الدفاع الإلكتروني في أوكرانيا، لبلومبرغ أن التغريدات وعناوين المحفظة كانت دقيقة.تلقت العناوين التي نشرتها هذه الحسابات أكثر من 600 تبرع بلغ مجموعها أكثر من 731 ألف دولار في أقل من 24 ساعة، وفقاً للمعلومات المتاحة حول المحافظ والبيانات من شركة تحليل بيانات البلوكتشاين "إيليبتيك" (Elliptic).قال توم روبنسون الشريك المؤسس في شركة "إيليبتيك" (Elliptic) لأخبار بلومبرغ في رسالة بريد إلكتروني: "تبلغ القيمة الإجمالية للعملة المشفرة التي تم التبرع بها منذ بدء الغزو حتى الآن 5.1 مليون دولار"، مضيفاً أن متوسط التبرع كان بعملات مشفرة تعادل قيمتها 95 دولاراً.تداولت بتكوين حوالي مستوى 39282 دولاراً يوم السبت، بينما تحوم إيثر بالقرب من مستوى 2790 دولاراًمخاطر اختراق حساباتشارك جاستن سن، رجل الأعمال في مجال العملات المشفرة، عدة منشورات لدعم جهود جمع التبرعات، بما في ذلك تشجيع فيتاليك بوتيرين الشريك المؤسس لإيثريوم على "التكاتف لحشد الدعم لإغاثة أوكرانيا"، وقال إنه سيكون "سعيداً بمطابقة" تبرعات بوتيرين. لم يرد سن على الفور على طلب بلومبرغ للتعليق.كان بوتيرين، الذي ولد في روسيا وهاجر إلى كندا، قد نشر في وقت سابق دعماً لأوكرانيا وصل إلى أكثر من 3 ملايين متابع على تويتر. حثّ بوتيرين على توخي الحذر بشأن مخاطر اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو التلاعب بها، قائلاً في تغريدة محذوفة الآن إن أي شخص يفكر في التبرع يجب أن "يتوخى الحذر الشديد".نشر لاحقاً أنه يجب على الأشخاص "الاستمرار في توخي اليقظة، وأن يكونوا دائمًا بطيئين وحذرين عند إرسال معاملات عملات مشفرة لا رجعة فيها".يستخدم العديد من رواد الأعمال وأصحاب رأس المال المغامر الآخرين موقع "تويتر" لحشد الدعم والتعبير عن دعمهم لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي يوم الخميس.في وقت سابق، قال سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي لشركة "إف تي إكس" (FTX) على "تويتر" إن الشركة ستمنح 25 دولاراً لكل مواطن أوكراني لديه حساب في البورصة.توميكا تيلمان، الذي ترك منصبه في "إيه 16 زد" (A16Z) ليصبح رئيس السياسة العالمية لصندوق كاتي هاون الجديد للعملات الرقمية، قال في حسابه على "تويتر" إن الدفاع عن المجتمعات الحرة والمفتوحة قد يكون أفضل شيء نفعله على الإطلاق باستخدام بتكوين وإيثيريوم. لم يرد تيلمان على الفور على طلب للتعليق.قال أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سيليزيوس" (Celsius)، يوم السبت إنه أرسل تبرعاً ثانياً بعملة إيثريوم إلى المحفظة الأوكرانية، والتي تحتفظ حتى ظهر يوم السبت بما لا يقل عن 126 من الرموز، أو حوالي 352 ألف دولار بالأسعار الحالية. لم يرد ماشينسكي على الفور على طلب للتعليق.وجاء في تغريدة له على تويتر، "لقد رأينا مرات عديدة أهوال الحرب والدمار البشري عندما تكون الحرب أكثر أهمية من السلام.. لقد ولدت في أوكرانيا عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي .. قلبي يقف إلى جانب الشعب الأوكراني الذي يدفع دائماً الثمن الأكبر للصراعات.. أليكس ماشينسكي، 24 فبراير 2022".