الدولار يرتفع في السوق الموازية.. فكم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع الدولار في السوق الموازية وسجل عصر اليوم الأحد تسعيرة تتراوح ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 20580 - 20630 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.