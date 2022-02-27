إقتصاد

الدولار يرتفع في السوق الموازية.. فكم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
27-02-2022 | 10:00
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ارتفع الدولار في السوق الموازية وسجل عصر اليوم الأحد تسعيرة تتراوح ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 20580 - 20630 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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