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إقتصاد
على أي سعر افقل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
27-02-2022
|
14:20
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تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، وسجل 20600 ليرة للمبيع و20650 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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