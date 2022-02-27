على أي سعر افقل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد، وسجل 20600 ليرة للمبيع و20650 ليرة للشراء.وكان سعر صرف الدولار قد سجل عصراً ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.