إقتصاد

مجموعة بي بي النفطية البريطانية تنسحب من رأس مال شركة روسنيفت الروسية

Lebanon 24
28-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-924162-637816270865037359.jpg
Doc-P-924162-637816270865037359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مجموعة "بي بي" النفطية البريطانية، الأحد، انسحابها من رأس مال شركة "روسنيفت" الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19,75 بالمئة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي بيان، أوضحت المجموعة أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة "روسنيفت" بـ"مفعول فوري".

وأضافت أن المسؤول في المجموعة ورئيسها التنفيذي السابق بوب دودلي سيستقيل أيضا. 

وقال رئيس مجلس إدارة "بي بي" هيلغ لوند إن "هجوم روسيا على أوكرانيا عمل عدواني له عواقب مأساوية في جميع أنحاء المنطقة".

وأورد البيان "تعمل بريتيش بتروليوم في روسيا منذ أكثر من 30 عاما... ولكن هذا العمل العسكري يمثل تغييرا جوهريا دفع مجلس إدارة شركة بريتيش بتروليوم إلى الاستنتاج، بعد مراجعة معمّقة، أن مشاركتنا في شركة روسنيفت المملوكة للدولة، لا يمكن ببساطة أن تستمر".

وقال برنارد لوني إنه "يشعر بصدمة وحزن عميقين للوضع في أوكرانيا". ونقل عنه البيان أنه "مقتنع بأن القرارات التي اتخذناها كمجلس إدارة ليست فقط الأمر الصائب الذي يجب القيام به، ولكنها أيضا تخدم مصلحة بي بي على المدى الطويل". 

كما أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" أنها تنسحب من أنشطتها المشتركة الأخرى مع "روسنيفت" في روسيا.

ورحب وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ عبر تويتر بفك الارتباط، قائلا إن "الغزو غير المبرر لأوكرانيا يجب أن يكون بمثابة نداء يقظة للشركات البريطانية التي لها مصالح تجارية في روسيا".

وقدرت حصة "بي بي" في "روسنيفت" ب14 مليار دولار في نهاية عام 2021.

من جهتها، قالت المحللة في شركة "هارغريفز لانسداون" سوزانا ستريتر في مذكرة إن "قرار الانسحاب من روسنيفت سيكون مكلفا للغاية لشركة بي بي، لكن من الواضح أن المجلس الإدارة شعر تحت وقع الصدمة أنه ليس أمامه خيار سوى دفع ثمن باهظ وإبعاد أنشطته عن العدوان الروسي".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2022-02-28
09:50 | 2022-02-28
08:53 | 2022-02-28
08:00 | 2022-02-28
07:50 | 2022-02-28
07:10 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website