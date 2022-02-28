إقتصاد

على وقع الغزو الروسي.. السعودية تؤكد التزامها باتفاق "أوبك بلاس" النفطي

Lebanon 24
28-02-2022 | 08:00
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أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، أن بلاده ستحافظ على التزاماتها في اتفاق تحالف "أوبك بلاس" حول كميات إنتاج النفط الذي تقوده إلى جانب روسيا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المسؤولين بحثا خلال اتصال هاتفي "الأوضاع في أوكرانيا، وأثر الأزمة على أسواق الطاقة".

أكد ولي العهد السعوديي "حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلاس".

وتأثرت أسواق الطاقة العالمية بقرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن هجوم على أوكرانيا حيث فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو.

ويسود العالم حالة من الترقب للآثار الاقتصادية المقبلة للغزو الروسي على سوق الطاقة والمال، فيما يتوقع خبراء أن تجد روسيا نفسها معزولة وتعاني من خسائر اقتصادية خطيرة.
المصدر: الحرة
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