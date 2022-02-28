إقتصاد

نمو ملحوظ في الاقتصاد التركي... اليكم الأرقام

Lebanon 24
28-02-2022 | 10:00
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نما الاقتصاد التركي أكثر في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة أكبر من المتوقَّع، مدعوماً بارتفاع الاستهلاك المحلي والصادرات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.1% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط التقدير البالغ 9%، وذلك بحسب نتائج استطلاع للمحللين أجرته "بلومبرغ".

وتستعد تركيا لتحقيق أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين في الوقت الذي تهدد الأسعار الانتعاش.

قالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية، إنَّ النمو للعام بأكمله بلغ 11%، مما يجعل تركيا الدولة الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في الربع الأخير وخلال عام 2021 بأكمله.

تسارعت وتيرة تعافي تركيا من جائحة فيروس كورونا في النصف الأول من العام الماضي، وحافظت على الزخم بفضل الصادرات القوية.

وظل الاستهلاك قوياً، إذ فرض الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتراض بتكلفة أرخص، لكنَّ التضخم خرج عن نطاق السيطرة، مما أضعف آفاق النمو لعام 2022.

(بلومبيرغ الشرق) 
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