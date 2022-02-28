3 قرارات لوزير الزراعة عن شروط استيراد بذار البطاطا وبعض انواع الخضر والفاكهة

أصدر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ثلاثة قرارات تتعلق بشروط استيراد بذار البطاطا وبعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة وانشاء نظام لرصد الملوثات في الاغذية.
القرار الاول
ونص القرار الاول الذي يحمل رقم 46/1 ويتعلق بتعديل القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا) على ما يلي:
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 بحيث يسمح باستيراد بذار البطاطا وتلك المخصصة للتجارب على مدار السنة.
المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
القرار الثاني
ونص القرار الثاني رقم 39/1 ويتعلق بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة) على ما يلي:
المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 لتصبح على الشكل التالي:
لا تخضع لاذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية اخر اذار مارس من كل عام.
وباقي مواد القرار دون تعديل.
المادة الثانية: يعملبهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
القرار الثالث
وجاء في القرار الثالث رقم 51/1 المتعلق بانشاء نظام لرصد الملوثات في الاغذية ما يلي:
المادة الاولى: ينشأ في وزارة الزراعة برنامج يسمى "نظام رصد الملوثات في الاغذية" يهدف الى رصد مختلف انواع الملوثات المحتملة في المنتجات الزراعية والغذائية من المنشأين النباتي والحيواني بما فيه الصناعات الزراعية الريفية، وذلك بهدف التأكد من سلامتها وتطبيقا لمبدأي الاحترازية وتحليل المخاطر.
المادة الثانية: يتبع "نظام رصد الملوثات في الاغنية" مباشرة الى وزير الزراعة
المادة الثالثة: يصدر وزير الزراعة قرارا يكلف بموجبه مهام ادارة نظام رصد الملوثات في الاغذية" الى فريق من الموظفين في وزارة الزراعة، من الذين خضعوا لدورات تدريبية في مجال البرنامج، ويسمى هذا الفريق فريق ادارة "نظام رصد الملوثات في الاغذية".