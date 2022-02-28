إقتصاد

ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة

Lebanon 24
28-02-2022 | 09:50
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يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
وكان يتم التداول صباح الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
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