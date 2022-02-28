ارتفاع طفيف في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة

يتم التداول عصر اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان يتم التداول صباح الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.