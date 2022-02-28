دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على تسعيرته التي تراوحت ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان قد افتتح صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.