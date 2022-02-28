إقتصاد

على وقع الأزمة الأوكرانية.. بتكوين تقفز أكثر من 10%

Lebanon 24
28-02-2022 | 23:19
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ارتفعت بتكوين 10.54 بالمئة إلى 41663.21 دولارا بحلول الساعة 2203 بتوقيت جرينتش الاثنين، بزيادة 3975.82 دولار عن سعر إغلاقها السابق.


تقدمت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا في العالم، 26.4 بالمئة عن أدنى مستوى لها في العام عند 32950.72 دولار الذي بلغته في 24 يناير. وتعد العملات المشفرة ملاذا من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على بنوك سويسرية بإخراجها من نظام سويفت.

وصعدت إيثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثيريوم 8.06 بالمئة، لتسجل 2828.88 دولار اليوم، بزيادة 210.91 دولار عن سعر إغلاقها السابق.
المصدر: سكاي نيوز
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