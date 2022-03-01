إقتصاد

"رسالة قوية" لبوتين.. كندا ستمنع استيراد النفط الروسي!

Lebanon 24
01-03-2022 | 08:00
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أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الاثنين، أن بلاده تعتزم "حظر استيراد النفط الخام" الروسي، معتبرا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوليغارشيين الروس يستفيدون من هذا القطاع.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي: "اليوم نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا"، مضيفا "هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير".

وشدد ترودو على أن هذا التدبير يوجه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.

وتدرس الدول الغربية كيفية معاقبة روسيا جراء غزوها لأوكرانيا من دون أن تتأثر بسيطرة موسكو على إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن روسيا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وواحدة من أكبر منتجي النفط، وإن حدوث أي اضطراب في مبيعات الطاقة الروسية سيكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.

في العام الماضي، باعت روسيا ما قيمته 100 مليار دولار من النفط والغاز لأوروبا، وفقا لتقدير ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس".
المصدر: الحرة
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