"تراجع طفيف للدولار"... هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، 20550 ليرة للشراء و20600 ليرة للمبيع.

وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تراوحت ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي