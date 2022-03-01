إقتصاد

"تراجع طفيف للدولار"... هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
01-03-2022 | 02:02
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، 20550 ليرة للشراء و20600 ليرة للمبيع.
 
وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تراوحت ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

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