الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.