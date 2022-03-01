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إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
01-03-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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