دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، والتي بلغت مساء اليوم ما بين 20575 - 20625 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.وكان دولار السوق الموازية قد تراوح صباح اليوم، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.