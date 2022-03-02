إقتصاد

مجموعة نفطية إيطالية ستنسحب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 03:00
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عتزم المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة "إيني" بيع حصتها البالغة 50 بالمئة في خط أنابيب الغاز "بلو ستريم" الذي تسيطر عليه بالتساوي مع شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، وذلك في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة، مساء الثلاثاء، لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إن "إيني تعتزم بيع حصتها" في خط أنابيب الغاز بلو ستريم الذي يربط روسيا بتركيا عبر البحر الأسود. وبذلك، تحذو إيني حذو شركات نفطية كبرى بينها شل وبي بي البريطانيتان اللتان أعلنتا انسحابهما من مشاريع في روسيا. 

وكثّفت روسيا هجومها على أوكرانيا، الثلاثاء، مستهدفة مدنا بما فيها كييف وخاركيف حيث تسبب القصف في سقوط ضحايا مدنيين، مما دفع الأوروبيين الذين حضّهم الرئيس الأوكراني على التحرك، إلى تشديد عقوباتهم ضد روسيا.

وفي اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، تعاقبت الغارات القاتلة على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي تغزوها القوات الروسية.

وقصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار.
المصدر: الحرة
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