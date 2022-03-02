هل يشهر الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي افلاسه؟

أعلنت الهيئة المنظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي مساء يوم الثلاثاء أن الفرع الأوروبي لـ"سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب الأضرار التي لحقت به من جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.وقال مجلس القرار الموحد "سي آر يو"، إن الفرع الأوروبي للمصرف الروسي "سبيربنك يوروب إيه جي" ومقره في النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية "إجراءات إفلاس".وأشار إلى أن حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100 ألف يورو لكل حساب، تماماً كما هي الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية.